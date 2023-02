“We doen meer dan dieven vangen en boetes uitschrijven”: politiezone KASTZE wil via podcast connectie met burger opzoeken

Vilvoorde Net 40 geworden maar al toe aan 35ste veroorde­ling: “Leert les maar niet”

Een man is veroordeeld tot 18 maanden cel voor een inbraak in een bestelwagen. Dagelijkse kost in het Brusselse justitiepaleis, ware het niet dat dit de 35ste (!) veroordeling was voor de man. Een opmerkelijke ‘prestatie’, zeker omdat de man slechts 40 jaar oud is.

7 februari