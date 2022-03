“Wat we niet van plan waren, gaan we toch doen”: Steenokkerzeelse delegatie wil voor tweede keer naar grens van Polen met Oekraïne

SteenokkerzeelNog geen week nadat elf Steenokkerzeelnaren, waaronder burgemeester Kurt Ryon en schepen Hannelore Velaerts, met hulpgoederen naar de grens van Polen met Oekraïne trokken overweegt het gezelschap terug te keren. Nochtans was dat aanvankelijk niet de bedoeling. “Maar als we terugdenken aan de miserie waarin de vluchtelingen moeten leven, kunnen we hier niet blijven”, klinkt het.

Zes voertuigen volgepropt met in totaal vier ton hulpgoederen: zo trokken elf Steenokkerzeelnaren vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag naar Medyka, op de grens van Polen met Oekraïne. Zondagochtend was het gezelschap terug in Steenokkerzeel, samen met vijf vluchtelingen. “Voorlopig blijft het bij deze ene keer”, liet burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) na de terugkeer weten. “Mentaal en fysiek was de trip bijzonder zwaar.”

Maar nog geen week later is de delegatie al van mening veranderd. “Wat we niet van plan waren, gaan we nu toch doen”, zegt Davy Vandersmissen, één van de vrijwilligers die vorige week naar Medyka trokken. “Het is toch onze bedoeling om terug te keren. Eigenlijk stuurden we daags na onze terugkeer al naar mekaar dat we nog niet klaar waren. Als vader van drie kinderen was het bijzonder aangrijpend om die kinderen in de vluchtelingenopvang te zien zitten. En daarom vind ik het belangrijk om die arme mensen opnieuw te helpen. Op voorwaarde dat we opnieuw heel wat goederen kunnen inzamelen én we vluchtelingen mee naar Steenokkerzeel kunnen nemen.”

Kinderschoenen

Burgemeester Ryon bevestigt dat de plannen inmiddels gesmeed worden. “We zullen dit alles binnen onze ‘Oekraïnecel’ bespreken. Als we effectief naar de grens van Polen met Oekraïne trekken, willen we wel doelgerichter te werk gaan. Zo zullen we ditmaal geen kledij inzamelen, maar wel medicatie, verzorgingsproducten voor vrouwen en kinderen, droge voeding, babyvoeding en water. Wanneer we zouden vertrekken? Dat is nog niet duidelijk. Het project staat momenteel nog in de kinderschoenen.”

Indien het opnieuw tot een inzamelactie komt, zullen de spullen net als vorige keer in het gemeentehuis gedoneerd kunnen worden.

