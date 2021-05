Wakker worden met zicht op landende vliegtuigen: unieke watertoren wordt B&B

SteenokkerzeelAltijd al eens een kijkje willen nemen in de indrukwekkende watertoren in Steenokkerzeel? Wel, vanaf eind mei kan je er zelfs de nacht in doorbrengen. Ferdi Goovaerts en zijn vrouw Valerie, die de watertoren eind vorig jaar voor 855.000 euro kochten, bouwen het monument immers om tot een bed and breakfast. Je zal er niet alleen van een unieke locatie maar ook van een prachtig zicht op de landende vliegtuigen kunnen genieten.