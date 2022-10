Vrijdag mogelijk geluidshinder door betonwerken in centrum

Roosdaal Hoe zou het nog zijn met... ‘coif­feur-cou­reur’ Fons (83), die jarenlang zijn kunstjes op televisie toonde? “André Van Duin noemde me nog een levende Belgenmop”

Pretpoëet en fietsacrobaat Fons Straetmans kon je jarenlang spotten in allerlei televisieprogramma’s. Zo bakte hij bij Nederlands komiek André Van Duin surplace (balancerend op de fiets zonder te bewegen) een eitje en later in zijn eigen kapsalon knipte hij al eens zo het haar van een klant. Ook bij de betreurde Gerty Christoffels en recenter bij Philippe Geubels maakte hij zijn opwachting. En wie herinnert zich nog die keer dat hij wielericoon Rik Van Looy ‘klopte’? “Het ongeluk dat mijn wielercarrière kapotmaakte is mijn geluk geweest”, blikt hij nu terug.

16 oktober