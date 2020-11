Vorig jaar nog te koop voor 1,75 miljoen euro, maar door coronavirus kan u nu al vanaf 800.000 euro bieden op tot woning omgebouwde watertoren

Vlaamse rand Burgemees­ters Vlaamse rand verhogen coronadruk op gouverneur: “Waar wachten we op om in te grijpen? Het is 5 na 12!”

26 oktober De ene wil recreatief sporten in clubverband aan banden leggen, voor de andere is dat een ‘no go’. De ene is voorstander van een vervroegde avondklok, de andere sputtert tegen. Maar dat er dringend ingegrepen moet worden in de Vlaamse rand, daar waren 25 burgemeesters het maandag tijdens een spoedoverleg over eens. Zij leggen de bal in het kamp van de gouverneur. “Doet hij niets, dan grijpen we elk apart in.”