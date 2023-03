Vooruit maakt nu al lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen bekend: Rony Blommaert voert lijst aan

In oktober 2024 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu al maakt oppositiepartij Vooruit Steenokkerzeel bekend dat oud-voorzitter Rony Blommaert de lijst zal trekken. “Onze gemeente leeft al te lang onder een eenzijdig bewind van Klaver/N-VA.”

Vandaag telt Vooruit slechts één zetel in de Steenokkerzeelse gemeenteraad. Dat waren er twee minder dan in de vorige legislatuur. En dus willen de socialisten het in 2024 beter doen. Daarom kondigen ze nu al aan dat Rony Blommaert, die zowat tien jaar voorzitter was, de lijst zal trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar.

“Onze gemeente is in evolutie en breidt uit, zowel in aantal inwoners als infrastructureel”, aldus de lijsttrekker. “Steenokkerzeel heeft nood aan leiderschap, gezien vanuit verschillende standpunten en ooghoeken. Met vertegenwoordigers van een groter deel van de bevolking. Met open vizier en niet te conservatief willen wij onze gemeente laten groeien naar de toekomst in het belang van en voor iedereen die in Steenokkerzeel woont en leeft.”

Geen beslissende stem

De socialisten willen ook ingaan tegen de hegemonie van Klaver/N-VA. De partij van burgemeester Kurt Ryon verwierf in 2018 een absolute meerderheid en is alleen aan de macht in Steenokkerzeel. “Ze hebben geen dialoog nodig om keuzes te maken waardoor enkel vanuit hun perspectief gekeken wordt”, aldus Blommaert. “Dit wil ook zeggen dat quasi de helft van onze gemeenschap van andersdenkenden geen beslissende stem heeft in de gemeenteraad. En daar willen we verandering in brengen.”

Over de inhoud van het programma maakt Vooruit nog niets bekend. Met Kabil Baldemir beschikt de partij sinds de jaarwisseling ook over een nieuwe voorzitter.

