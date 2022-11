Voortaan ook in antennepunten LDC Omikron warme maaltijden en activiteiten

De gemeente Steenokkerzeel en het LDC Omikron, met thuisbasis in Melsbroek, zijn begin dit jaar een samenwerking aangegaan. Eén van de grotere projecten van die samenwerking is de uitbouw van antennepunten in Steenokkerzeel en Perk om ook daar senioren met elkaar in contact te brengen. “Op die manier willen we ook in die twee deelgemeenten inwoners de mogelijkheid bieden om dicht bij huis in groep van een maaltijd te genieten en aansluitend deel te nemen aan een activiteit”, zegt schepen van Welzijn Marleen Ral (Klaver/N-VA).