Vier nieuwe kunstwerken voor kunsthoek in gemeentehuis

De kunsthoek in het gemeentehuis van Steenokkerzeel is weer wat kunstwerken rijker. Vier kunstenaars wiens werken vorig jaar tentoongesteld werden in GC De Camme schenken nu elk een werk.

In het gemeentehuis van Steenokkerzeel worden bezoekers al een tijdje verwelkomd door een kunsthoek waar werken prijken van kunstenaars die de voorbije jaren tentoonstelden in gemeenschapscentrum De Camme in Perk. Allen schonken ze vervolgens een kunstwerk als dank aan de gemeente. En maandag werden drie nieuwe werken ontvangen, een vierde is nog op komst.

De drie werken die maandag overhandigd werden, zijn van de hand van Ulrike Bolenz, Dany Tulkens en Mieke Tambuyzer. Zij maakten deel uit van de tien kunstenaars wiens werken in december te zien waren in de tentoonstelling ‘Groots in het Kleine’ in De Camme. Binnenkort ontvangt de gemeente ook nog een werk van Marc De Boever, wiens kunstwerken eerder in het najaar postuum in De Camme tentoongesteld werden.

“Het is leuk dat we het gemeentehuis op deze manier wat kunnen opfleuren”, zegt schepen van cultuur Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Het toont ook aan dat we in De Camme, het mooie oude brouwersgebouw in het centrum van Perk, steeds tentoonstellingen van een hoog niveau aanbieden.”

