VIDEO. Inbreker verstopt zich na crash met wagen, maar wordt gevat door agent: ook tweede kompaan opgepakt, derde nog op de loop

Steenokkerzeel/KortenbergDe drie inbrekers die vrijdagavond op de hoek van de Kortenbergsesteenweg met de Blockmansstraat in Steenokkerzeel met een wagen in de voortuin van een flatgebouw belandden, worden gelinkt aan feiten in Kortenberg en Herent. De kluis die aangetroffen werd, zou in een woning in Kortenberg gestolen zijn. Twee mannen werden opgepakt, de derde is nog spoorloos. Op bewakingsbeelden is te zien hoe één van hen vergeefs probeert te vluchten.

Vrijdagavond belandde een Volvo met Nederlandse nummerplaten in de voortuin van een appartementsgebouw op de hoek van de Kortenbergsesteenweg met de Blockmansstraat in Steenokkerzeel. Eerder waren de inzittenden gevlucht toen agenten de wagen wilden controleren. Een overbuur hoorde en zag alles gebeuren en ging nog achter de inbrekers aan. “Toen ze over de omheining van een tuin wilden springen, lieten ze een kluis achter”, vertelt de buurman. “Die werd nadien door agenten meegenomen. Uiteindelijk gingen verschillende buren samen met de politie op zoek naar de dieven. Eén had zich in een appartementsgebouw verscholen, een andere in een tuin.” Op bewakingsbeelden is te zien hoe één van de inbrekers zich probeert te verstoppen in een tuin. De eigenaar zag dat gebeuren en verwittigde de politie, waarna de verdachte ingerekend kon worden.

Verstopt in woning

Politiezone Kastze bevestigde vrijdagavond al dat twee inbrekers opgepakt werden. Ze hebben beiden de Albanese nationaliteit. Een derde wist, ondanks de inzet van een politiehelikopter, te ontkomen. Ook zaterdag was hij nog steeds spoorloos. “Ondertussen blijkt dat de daders gelinkt kunnen worden aan feiten in Kortenberg en Herent”, zegt Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone Kastze. “Zo zou de kluis in een woning in Kortenberg gestolen zijn. Ook andere delen van de buit werden teruggevonden.” Het ging onder meer om horloges en een handtas van Louis Vuitton.

Het onderzoek is in handen van het Leuvense parket. “De twee verdachten die opgepakt werden, zijn mannen van 32 en 37 jaar oud”, klinkt het bij parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Er werd inmiddels een gerechtelijk onderzoek opgestart voor diefstal, braak en vereniging van misdadigers. Het klopt dat de verdachten gelinkt worden aan een vijftal inbraken in Herent en Kortenberg, al moet verder onderzoek uitwijzen of dat effectief het geval is. De politie kwam de verdachten op het spoor toen hun geseind voertuig voorbij een ANPR-camera reed.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.