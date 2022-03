“Verlenging van startbaan? Denkt ombudsman dat het al 1 april is?”: Steenokkerzeels burgemeester Ryon opnieuw in clinch met Touwaide

STEENOKKERZEEL/ERPS-KWERPS "Goed­nieuws­show met nietszeg­gen­de cijfertjes"

In totaal 1.150 omwonenden van de luchthaven hebben gisteravond in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps het infomoment over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport bijgewoond. De sfeer was bij momenten grimmig, gezien er nauwelijks tijd was om vragen te stellen. "Dit was een maat voor niets", klonk het.

25 januari