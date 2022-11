Vandalen vernielen minstens vier brievenbussen in Perksesteenweg

Brend Lesage was maandagavond thuis toen hij rond 21.30 uur plots gestommel in de voortuin hoorde. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat zijn brievenbus op de grond lag. “En onze buren stonden eveneens buiten aangezien ook hun brievenbus even voordien omver geduwd was”, vertelt de man. “Wat verderop probeerden de vandalen – een groepje van een vijftal jongeren – nóg een brievenbus omver te duwen, maar ze werden opgeschrikt door onze buren. Daarop zetten ze het op een lopen. Onze buurman wilde net in zijn wagen springen om de achtervolging in te zetten, maar luttele seconden later snelden de eerste politiewagens al toe. Ik had de politie even voordien namelijk verwittigd.”