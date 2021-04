Vandalen trappen voordeur in terwijl koppel televisie kijkt: “Het kan toch niet dat je zelfs in je eigen huis bang moet zijn?”

Vlaams-Brabant Meer dan helft van gecontro­leer­de handelsza­ken en bedrijven niet in orde met coronamaat­re­ge­len

15 april Politie en sociale inspectiediensten slaan de handen in elkaar om coronamaatregelen in Vlaams-Brabant sterker te controleren. Als reactie op de zorgwekkende coronacijfers hebben politie en bevoegde inspectiediensten in de laatste drie weken van maart samen controles uitgevoerd op de naleving van de coronamaatregelen, in het bijzonder door werkgevers en werknemers. Liefst 117 handelszaken en bedrijven werden gecontroleerd, slechts bij 48 van hen werden de coronamaatregelen goed opgevolgd.