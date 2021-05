Unieke watertoren van Steenokkerzeel wordt B&B: wakker worden met zicht op de landende vliegtuigen

Melsbroek Onrust in Melsbroek door mysterieu­ze luide knallen, een gecamou­fleer­de jagers­stoel en een vangkooi

28 april Er heerst heel wat ongerustheid bij de inwoners van Melsbroek. Al enkele dagen weerklinken er regelmatig luide knallen, die zelfs tot in Machelen te horen zijn. Enkele inwoners gingen op onderzoek en troffen in het bos naast de Brabantse Golf een gecamoufleerde jagersstoel en een kooi aan. Zijn de knallen van jagers afkomstig, of is er iets anders aan de hand? Wij losten het raadsel op.