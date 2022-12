Twee zondagen na mekaar geen markt door feestdagen

Zaventem Meerdere ongevallen door gladde wegen: “Blijf binnen als je niet noodzake­lijk ergens heen moet”

Door de gladde wegen zijn er in en rond Zaventem al meerdere ongevallen gebeurd. Zo stond het verkeer op de Tramlaan in Sterrebeek een tweetal uur volledig stil. Door ijzelvorming op de weg konden de auto’s en bussen geen kant op. In de Konijnenstraat raakte een bestuurder dan weer de controle over het stuur kwijt. En ook ter hoogte van het Novotel ging een auto van de baan.

