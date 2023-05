Twee populaire trage wegen in ere hersteld

Veloveilig-ambassa­deur Frank Duboccage laat zien waar het mis kan gaan in Kortenberg

Hoe maken we Vlaanderen samen VeloVeilig? Dat is de vraag die HLN deze week samen met alle fietsers en automobilisten wil beantwoorden in het grootste fietsonderzoek ooit. Weerman Frank Duboccage is ambassadeur van de actie in Vlaams-Brabant. Hij bezocht maandag zijn eigen zwarte punt in Kortenberg.