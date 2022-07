Twee kittens sterven een gruwelijke dood nadat ze gedumpt worden in afvalcontainer: “Ze waren amper een week oud”

“We hebben een noodtelefoon en kregen van twee meisjes een oproep binnen dat ze geluid hoorden komen uit een gft-container in de Van Frachemlaan in Steenokkerzeel. Het zou om een katje gaan. Terwijl enkele vrijwilligers onderweg waren, troffen de meisjes een klein poesje aan”, vertelt Annelies van de vzw Cattitude. Het arme beestje was amper een week oud, en zat verstopt tussen afgereden gras. Bovendien was het verschroeiend warm in de container. “Het kleintje werd meteen bevrijd en 3 vrijwilligers snelden ter plaatse om te zoeken naar andere kittens”, zegt Annelies. Ze kieperden de inhoud van de container op een zeil en tussen het gras werden nog twee andere kittens aangetroffen, maar helaas kwam alle hulp te laat voor hen. “Moedeloos en vol verdriet belden ze ons op. Ze hadden 2 dode lijfjes in hun handen.” De vrijwilligers waren net te laat, de twee kleine kittens waren gestikt door het gras. “Hun bekjes stonden nog open, tijdens hun doodstrijd waren ze naar adem aan het happen, een verschrikkelijke manier om te sterven.”

Genoemd naar wielrenner Jasper Philipsen

“De drie jonge katten werden weggenomen van hun moeder en levend gedumpt tussen het vuil, en twee kittens stierven een gruwelijke dood. We willen graag dat de dader zijn verdiende loon krijgt”, klinkt het bij Cattitude. De kittens zijn gedumpt op de hoek van de Van Frachemlaan met de Bruyneelstraat in Steenokkerzeel, vermoedelijk tussen zaterdagavond 16 juli en zondagochtend 17 juli. Wie iets gezien heeft of eventueel daar woont en camerabeelden heeft, kan de vzw contacteren via info@cattitude.be. De organisatie zet zich in voor het welzijn van (zwerf)katjes in verschillende gemeenten en zoekt opvanggezinnen.

Het derde katje heeft het overleefd, maar is er erg aan toe. Hij kreeg de naam Jasper, genoemd naar de wielrenner die gisteren de rit in de Tour won. “De strijdvaardigheid van de sportman was de inspiratie voor de naam. Het overlevende kleintje is helaas flink verzwakt en zit vol vlooien. Onze opvangmama doet al het mogelijke om het kittentje erdoor te krijgen.”

