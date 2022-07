Twee kittens overleden nadat ze gedumpt worden in afvalcontainer: “Gestikt tussen het gras”

“We hebben een noodtelefoon en kregen van twee meisjes een oproep binnen dat ze geluid hoorden komen uit een gft-container in de Van Frachemlaan in Steenokkerzeel. Het zou om een katje gaan. Terwijl enkele vrijwilligers onderweg waren, troffen de meisjes een klein poesje aan”, vertelt Annelies van de vzw Cattitude. Het arme beestje was amper een week oud, en zat verstopt tussen afgereden gras. Bovendien was het verschroeiend warm in de container. “Het kleintje werd meteen bevrijd en 3 vrijwilligers snelden ter plaatse om te zoeken naar andere kittens”, zegt Annelies. Ze kieperden de inhoud van de container op een zeil en tussen het gras werden nog twee andere kittens aangetroffen, maar helaas kwam alle hulp te laat voor hen. “Moedeloos en vol verdriet belden ze ons op. Ze hadden 2 dode lijfjes in hun handen.” De vrijwilligers waren net te laat, de twee kleine kittens waren gestikt door het gras. “Hun bekjes stonden nog open, tijdens hun doodstrijd waren ze naar adem aan het happen, een verschrikkelijke manier om te sterven.”