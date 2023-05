Toekomstige uitbaters De Linde laten oude reclamemuurschildering herstellen

Drugsmokke­laar spoorloos na procedure­fout: “Hij verdween met de noorderzon“

Een Nederlander uit Curaçao die geprobeerd had cocaïne het land binnen te smokkelen riskeert 36 maanden cel. Opvallend: de man was snel vrijgekomen omdat het aanhoudingsbevel van de onderzoeksrechter hem te laat was betekend. Sindsdien is hij spoorloos en in het Brusselse justitiepaleis kwam hij dan ook niet opdagen.