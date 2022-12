Tentoonstelling ‘Groots in het kleine’ zet tien kunstenaars in schijnwerpers

Zaventem Zwerfkat­ten­be­leid zorgt voor wrevel op gemeente­raad: N-VA en schepen Van Craenen­broeck in de clinch

“Het zwerfkattenbeleid in Zaventem laat te wensen over.” Dat laat oppositiepartij N-VA weten. Maandagavond gingen de oppositieraadsleden in de clinch met schepen van Dierenwelzijn Hilde Van Craenenbroeck (CD&V) over dit punt. “We werken samen met VETAS en volgen hun manier van werken”, aldus de schepen.

