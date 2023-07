Stevige buien met een enkele keer onweer in Steenokkerzeel vandaag

Gert (46) neemt met pijn in het hart afscheid van kinderboer­de­rij: “Buren zouden meehelpen, maar na een tijd zag ik steeds minder volk”

Met pijn in het hart neemt uitbater Gert Van den Houte (46) binnenkort afscheid van zijn kinderboerderij in de Gulderij in Zemst. Wat ooit startte als een buurtproject met goedkeuring van de gemeente, zal nu uitdoven door een tekort aan vrijwilligers. Hoewel buurtbewoners de boerderij en de dieren vooral zullen missen, waren enkele buren niet zo opgezet met het project. Wat er precies gaat gebeuren met de grond, is nog niet duidelijk.