Stevige buien met een enkele keer onweer in Steenokkerzeel vandaag

Frederick (42) is wereldkam­pi­oen vissen: “Het doel is om zo weinig mogelijk punten te behalen”

Veel voorbereidingswerk, een scherpe focus en het geduld van een monnik. Dat is volgens ervaren feeder visser Frederick wat er nodig is om het te schoppen tot de top van de wereld in deze specifieke sport. Op de terugweg van het wereldkampioenschap in Servië, vertelt hij wat zijn passie precies is en hoe hij een gouden medaille binnenhaalde. Maar ook hoe ondergewaardeerd de sport is. “In tegenstelling tot het salaris van een voetballer, moeten wij het stellen met 1.200 euro per jaar voor het hele team.”