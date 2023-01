Steenokkerzeelnaren klinken in après-skistijl op nieuwe jaar

Steenokkerzeel Man steelt noodhamer uit lijnbus...om daarmee in te breken in wagens

Een 35-jarige man uit Steenokkerzeel die een noodhamer had gestolen uit een bus en daarmee verschillende auto-inbraken had gepleegd, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. In het verleden liep hij al verschillende werkstraffen en veroordelingen met probatie-uitstel op.

17 januari