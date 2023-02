Staart van C-130 krijgt vaste plek onder start- en landingsbaan: “Hele procedure om onderdeel hier te krijgen”

“Aangezien Melsbroek dé thuisbasis van de C-130 was, wilden we iets van aandenken van zo’n toestel”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Hij mengde zich in 2020 ook nog openlijk in de strijd tussen Melsbroek en Bevekom om een volledige C-130 te krijgen. Uiteindelijk besliste Defensie om het vliegtuig in Bevekom te stallen. “En dus zijn we opgelucht dat we nu toch een staart van de C-130 CH-08 krijgen”, aldus nog Ryon. “Dat toestel werd jaren geleden uit dienst genomen en fungeert in Bevekom als oefenvliegtuig voor branden. De staart werd eerder al gedemonteerd en zal binnenkort naar onze gemeente komen.”