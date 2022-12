Sporthal woensdag decor van kleuterhappening

Sint-Stevens-Woluwe Krakers hebben leegstaand kantoorge­bouw verlaten

De zowat 400 vluchtelingen die twee weken geleden een leegstaand kantoorgebouw in Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe kraakten, hebben dat pand vrijdag verlaten. Ze werden daartoe verplicht door de vrederechter. Volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is alles vlot verlopen.

