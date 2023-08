En toen stonden er plots Schotse hooglan­ders rond het crematori­um te grazen

Het was even schrikken voor wie vrijdagochtend in de buurt van het crematorium in Eppegem moest zijn. Daar stonden namelijk plots een handvol Schotse hooglanders te grazen. De dieren waren ontsnapt uit hun weide in natuurgebied Dorent, zowat anderhalve kilometer verderop. Uiteindelijk konden ze door de eigenaar opgehaald worden.