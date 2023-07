INTERVIEW. Forain Patrick De Corte (66), geboren om op de kermis te staan: “Wij hebben het Belgische goud in handen”

De 143ste editie van de Zuidfoor start vandaag. Vaste waarde zijn de frieten en smoutebollen van De Corte. Van Antwerpen over Brussel tot Luik: overal worden ze gesmaakt. Patrick De Corte, jarenlang spreekbuis van de Brusselse kermis, mag het nu dan wel wat rustiger aan doen, maar praat nog met evenveel enthousiasme over zijn droomberoep. We zoeken hem thuis in Haren op voor een babbel over het leven als forain, de toekomst van de Zuidfoor en... het ‘Belgische goud’. “Voorkeuren voor sausjes, die verschillen van regio tot regio.”