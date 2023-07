KIJK. Dief graait pocketbike van 8-jarige Marlo weg uit tuinhok: “De brommer had net een grote emotionele waarde”

Een dief heeft zondagochtend de pocketbike van de 8-jarige Marlo uit een tuinhok achter een woning in de Houtemsestraat in Eppegem gestolen. De brommer was 1.000 euro waard, al hing er voor de jongen vooral een emotionele waarde aan vast. “Nadat eerder een fiets werd gestolen, hadden we nochtans heel wat maatregelen genomen”, zegt mama Sàmànthà. De politie beschikt over camerabeelden waarop de dief te zien is.