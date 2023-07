Regenbuien, maar soms ook zon in Steenokkerzeel vandaag

Stad Vilvoorde neemt maatrege­len voor warme dagen

Met enkele warme dagen in het vooruitzicht kondigt de stad Vilvoorde extra maatregelen aan voor warm weer. Via de campagne Warme Dagen roept de Vlaamse overheid lokale besturen op om extra waakzaam te zijn. De stad Vilvoorde richt zich specifiek op ouderen en mensen in een kwetsbare socio-economische situatie. Beide zijn risicogroepen tijdens zeer warm weer. De acties zijn divers: sensibiliseren aan de hand van flyers, drinkflessen uitdelen of gratis kraantjeswater aanbieden.