Proces rond gewelddadige homejacking start eind november

Vilvoorde/Overijse Vilvoorde schrapt schaatspis­te door hoge energie­prij­zen, Overijse gaat voor ecologisch alterna­tief (als Winterhal­len groen licht krijgen)

Er zal komende winter tijdens Winters Vilvoorde niet geschaatst kunnen worden in de Zennestad. Door de hoge energieprijzen gaat de stad op zoek naar een alternatief, mogelijk in de vorm van een rolschaatsbaan. In Overijse komt er wel een ecologische schaatspiste in de Markthal, als de gemeente groen licht geeft voor de organisatie van de Winterhallen tenminste.

8 september