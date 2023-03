Politie vindt buit in wagen winkeldief

De eerste man ging begin dit jaar in een supermarkt in Steenokkerzeel aan de haal met 17 pakjes sigaretten. De politie had zijn wagen korte tijd later tegengehouden omdat die geseind stond na eerdere winkeldiefstallen en had zo de buit ontdekt. Het parket vorderde tegen de man, die verstek liet gaan, een gevangenisstraf van 6 maanden. Een tweede man had eind 2022 voor 630 euro aan cosmetica gestolen in een apothekerszaak in Drogenbos. Hij was al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar ook hij kwam niet opdagen voor de rechtbank, waar het parket een gevangenisstraf van 18 maanden vorderde.