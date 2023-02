Politie en gemeente gaan strijd aan tegen cybercriminaliteit met CyberCheck: “Slachtoffers schamen zich nog te vaak”

Cybercriminaliteit is alomtegenwoordig. Iedereen kent wel iemand die al slachtoffer werd van deze wanpraktijken. Voor je het weet klik je op een link in een e-mail of berichtje of krijg je een telefoontje van iemand die zich als een bankmedewerker voordoet. Cybercriminelen bedenken de gekste dingen om je bankgegevens of persoonlijke bestanden te bemachtigen. Met het project CyberCheck werken de lokale besturen van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst en de lokale politie KASTZE samen aan de preventie van cybercriminaliteit.

“Bij cybercriminaliteit is het vooral belangrijk om te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt”, zegt Caroline Derynck, interlokale preventiecoördinator. “Daarom werken we voor onze CyberCheck met vrijwillige cyberpreventieadviseurs uit de lokale buurtinformatienetwerken (BIN), die vooraf een opleiding kregen. Zij gaan gratis langs bij geïnteresseerde inwoners of verenigingen om cybercriminaliteit te helpen herkennen. Dat doen ze aan de hand van een aantal concrete tips of ‘checks’. Een mooi voorbeeld daarvan is aanleren hoe je een echte van een valse mail kan onderscheiden.”

Dark number

Hoewel het aantal aangiftes van cybercriminaliteit in stijgende lijn gaat, doet niet iedereen aangifte. “Het zogenaamde dark number ligt nog steeds erg hoog”, weet Caroline. “Er heerst een groot taboe in die zin dat slachtoffers zich vaak schamen dat ze in de val van cybercriminelen zijn gelopen. De stap om naar de politie te gaan is dan groot. Maar de criminelen gaan zo professioneel te werk dat het iedereen zou kunnen overkomen. Het verschil tussen een phisingmail en een echt e-mail van een bank is nauwelijks te onderscheiden. Daarom willen we met deze campagne mensen aansporen om aandachtig te zijn en zeker aangifte te doen als ze slachtoffer worden van cybercriminaliteit.”

Cybercheck aanvragen

Je kan als inwoner van Kampenhout, Steenokkerzeel of Zemst een CyberCheck bij jou thuis aanvragen. Vanaf 1 maart zullen vrijwillige cyberpreventieadviseurs langsgaan bij geïnteresseerde inwoners of verenigingen om over cybercriminaliteit te informeren en sensibiliseren. Meer informatie over hoe je een CyberCheck aanvraagt, vind je op de website van de gemeente waar je woont of op de website van de politiezone Kastze.

De CyberCheck is een pilootproject onder de vleugels van de provincie Vlaams-Brabant en loopt tot september 2023.

