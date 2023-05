Politie betrapt winkeldief...terwijl hij in wagen zit

Inwoners van Zaventem zijn bang na dodelijk drama op sporen: “Wacht maar tot maandag, dan nemen we wraak”

Het was moeilijk ontwaken in Zaventem. Het drama dat zich gisteren rond 16u15 afspeelde op de sporen van het plaatselijke station heeft zijn sporen achtergelaten. “Er heerst hier angst”, klinkt het bij een buurtbewoonster. “En dat is nergens voor nodig.” Ondertussen blijven de vraagtekens hangen. Wat deden die jongeren op de sporen? En is dit het begin van nog meer incidenten?