PFAS-vervuiling op drie plaatsen: “Gebruik voorlopig geen grondwater meer om moestuin te sproeien”

Zowat 600 bewoners en eigenaars van woningen en percelen in groot-Steenokkerzeel hebben de voorbije dagen een brief van de gemeente ontvangen waarin gewaarschuwd wordt voor een verhoogd risico op PFAS-vervuiling. Het gaat om een groot deel van de omgeving langs de Haachtsesteenweg in Melsbroek, de Vogelzangvijver in Melsbroek en het kwartier Groenveld in Humelgem. “In heel Vlaanderen worden zowat 800 locaties onderzocht omdat er mogelijk PFAS in de grond zit”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon. “In onze gemeente waren ook een aantal potentieel vervuilde zones, waarvan er na onderzoek uiteindelijk drie weerhouden werden. De anderen werden opnieuw groen ingekleurd op de PFAS-kaart.”

Niet drinken

Op basis van het onderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid zogenaamde no regret-maatregelen. “Dat betekent dat bewoners van de drie zones tijdelijk geen grondwater mogen gebruiken voor onder meer het sproeien van de moestuin”, aldus nog Ryon. “Ook mag het niet gedronken worden. Het grondwater mag wel nog gebruikt worden voor het doorspoelen van toiletten en het wassen van voertuigen. Alle betrokken inwoners werden per brief ingelicht want we vinden het belangrijk dat ze de juiste informatie krijgen. Er is geen reden tot paniek, maar verder onderzoek is wel nodig. Ter hoogte van de Vogelzangvijver is dat trouwens al vergevorderd, want daar wordt al een beschrijvend onderzoek gevoerd.”