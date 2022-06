Paradise City schakelt nog een trapje groener: zelfs het bier wordt milieuvriendelijk

vilvoorde Zwemmen in open water mag nu ook in het insteekdok in Vilvoorde

Er komen drie locaties in Vlaanderen bij waar je in open water kan zwemmen om verkoeling te zoeken op warme zomerdagen. De waterkwaliteit zal er nauwkeurig in het oog gehouden worden. Een van de drie locaties bevindt zich in Vilvoorde: het Insteekdok, een zijtak van het Zeekanaal.

16 juni