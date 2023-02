Paradise City kiest voor podium waarop alleen live acts te zien zullen zijn

Week nadat voetballer scheids­rech­ter aanvalt, viert Infinity Vilvoorde feest voor behalen tweester­ren­la­bel

Groot feest zaterdag bij Infinity Vilvoorde. De voetbalclub ontving recent het tweesterrenlabel voor provinciaal voetbal, waardoor de jeugdploegen in hoger aangeschreven reeksen kunnen aantreden. Die bekroning komt er net een week nadat een speler van de eerste ploeg een trainer aanviel. “Dit is het bewijs dat we niet achter dat soort gedrag staan”, zegt voorzitter Carim Fnine.