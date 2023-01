Paradise City Festival kondigt eerste namen aan

Steenokkerzeel/Kortenberg KIJK. Inbreker verstopt zich na crash met wagen, maar wordt gevat door agent: ook tweede kompaan opgepakt, derde nog op de loop

De drie inbrekers die vrijdagavond op de hoek van de Kortenbergsesteenweg met de Blockmansstraat in Steenokkerzeel met een wagen in de voortuin van een flatgebouw belandden, worden gelinkt aan feiten in Kortenberg en Herent. De kluis die aangetroffen werd, zou in een woning in Kortenberg gestolen zijn. Twee mannen werden opgepakt, de derde is nog spoorloos. Op bewakingsbeelden is te zien hoe één van hen vergeefs probeert te vluchten.

14 januari