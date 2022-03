Paradise City dropt opnieuw vijftig namen: “Affiche voor 98 procent klaar”

PerkHet festival Paradise City in Perk heeft in één klap vijftig nieuwe namen aan de affiche toegevoegd. Op 1, 2 en 3 juli staan onder meer DJ Tennis, Fatima Yamaha en Kerri Chandler op het podium in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk. De affiche is daarmee bijna rond.