Opnieuw prijs in Vogelzangvijver: witte substantie op water en chemische geur in omgeving

Volgens Daniël Poesmans van Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) werd afgelopen donderdag voor het eerst opgemerkt dat er opnieuw een witte substantie op het water van de Vogelzangvijver – in de volksmond de stinkvijver – drijft. “Wat het is, weten we niet”, aldus Poesmans. “Maar het zorgt voor een chemische geur in de omgeving. Het is duidelijk dat het witte goedje afkomstig is van het wachtbekken op de terreinen van de luchthaven van Zaventem.”

Ontijzelen

In het verleden kleurde het water van de Vogelzangvijver meermaals wit en toen bleek dat het product om start- en landingsbanen op Brussels Airport te ontijzelen de boosdoener was. De luchthaven beloofde toen maatregelen te nemen, maar nu werd er dus opnieuw een witte substantie in het water aangetroffen. “Het moet nu echt gaan stoppen”, zeggen Griet Deroover en Ann Goovaerts van actiecomité Red Melsbroek. “Dit is niet meer serieus. Al jaren sturen Brussels Airport en de gemeente verontruste burgers met een kluitje in het riet als ze uitleg vragen over specifieke geurhinder of verkleuring van of schuimvorming op het water. Telkens stuiten ze op een ‘we weten het niet’, ‘we zullen het onderzoeken’. Ook nu weer. Brussels Airport weet weer van niets, ook al komt de vervuiling weer uit hun eigen collector en de gemeente geeft al jaren zinloos geld uit aan advocaten in een poging om vrijgesteld te worden van de sanering van het schiereiland van de Vogelzangvijver.”