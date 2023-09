Opnieuw banden gedumpt in de Vogelzangvijver

Vernieuwd multifunc­ti­o­neel grasplein in Trits voor open verklaard: “De ontmoe­tings­plaats geeft een impuls aan de wijk.”

In Kampenhout werd gisteren het vernieuwde multifunctionele grasplein in wijk Trits plechtig voor open verklaard. Zo werd een einde gebreid aan het participatietraject ‘Thuis in Trits’ dat in 2021 van start ging. Bij de opening werden alle aanwezigen getrakteerd op een ijsje, en was het genieten van een petanquedemonstratie van voormalig jeugdwereldkampioen Renaat Borré.