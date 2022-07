Opgepompt water loopt zomaar de riolering in, maar gemeente legt uit waarom

Volgens de gemeente werd een lichte vervuiling van onder meer nikkel in het water ontdekt. Daarom werd er geen vat geplaatst waaruit inwoners of landbouwers bij grondbemalingen water kunnen komen halen, maar wordt het opgepompte water in de riolering geloosd. Het is immers niet toegestaan om het water te hergebruiken, ook al is nikkel op zich in die concentratie niet schadelijk. De gemeente wil vermijden dat de vervuiling zich gaat verspreiden. Nikkel wordt wel in de waterzuivering uit het rioolwater gehaald, zodat er uiteindelijk alleen maar schoon water naar de zee vloeit.