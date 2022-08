Open Monumentendag opnieuw in het teken van militaire luchthaven

Vorig jaar waren de tickets in een mum van tijd uitverkocht, dus geeft de gemeente haar inwoners nu een tweede kans om de militaire luchthaven van Melsbroek te bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Bezoekers zullen een kijkje kunnen nemen in het grote nieuwe gebouw en zullen de nieuwe A400M-legervliegtuigen van dichtbij kunnen spotten. Ook de luchtpolitie zal bezocht kunnen worden. Foodtrucks en kinderanimatie maken de dag compleet.

De Open Monumentendag start om 9 uur en duurt tot 21 uur, al sluit de inkom wel om 18 uur. Het aanbod is enkel geldig voor inwoners van groot-Steenokkerzeel. Zij betalen 5 euro. Inschrijven op voorhand is wel verplicht via de gemeentelijke website en moet vóór 14 september gebeuren. De gemeente maant bezoekers aan om met de fiets of te voet te komen aangezien er geen parking voor wagens voorzien wordt. Van op de parking naast de DHL-parkeertoren in Melsbroek wordt wel een shuttledienst voorzien.