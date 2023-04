Ook in Steenokkerzeel bleef de televisie woensdagmiddag uit: Buitenspeeldag lokt veel kinderen naar skateterrein en Park d’Exaerde

Johan Van Win stelt geschiede­nis oudste Vilvoordse voetbal­club te boek: “Eendracht moest en zou van het volk blijven”

In 2022 werd SK Eendracht Vilvoorde zijn honderd jaar oud. Het is de enige voetbalclub in de stad die deze mijlpaal al bereikte. Het feestjaar was de aanleiding voor Johan Van Win (62) om de geschiedenis van de club op te tekenen. Een geschiedenis die helemaal vergroeid is met die van zijn eigen familie.