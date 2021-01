Ongeval waarbij 29-jarige passagier om het leven kwam mogelijk bewust veroorzaakt: parket start moordonderzoek tegen bestuurder (21)

Vilvoorde “Het is van de kloten als je het zitten hebt!”: burgemees­ter Bonte geneest van Covid-19

7 januari De burgemeester die sinds het uitbreken van het coronavirus wellicht het voorzichtigst handelde voor zijn stad, raakte enige tijd geleden ondanks alle voorzorgen zelf besmet met corona. Intussen zit de burgervader van Vilvoorde Hans Bonte (58) al drie weken in quarantaine en is hij stilaan aan de beterhand. “Door een verlaagde saturatie was het even kantje boordje dat ik naar het ziekenhuis moest”, vertelt hij.