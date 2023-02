Omleiding door werken in Prooststraat

Elewijt Geen boterhamme­tjes in de refter en naschoolse opvang in ander lokaal: gevolgen na brandje in school daags nadien nog voelbaar

Een dag na de brand in gemeenteschool De Regenboog in Elewijt hebben de leerlingen maandag niet in de refter kunnen eten. De oorzaak van de brand was accidenteel.

30 januari