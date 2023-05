Nieuwe eigenaars De Linde laten oude reclamemuurschildering herstellen

Seizoensfi­na­le VTM-telenovel­le Lisa in avant-première in cc Bolwerk

Op donderdag 1 juni wordt de seizoensfinale van telenovelle Lisa in avant-première uitgezonden in cc Bolwerk. Dit is geen toeval, de buitenopnames van de VTM-serie vinden steeds plaats in Vilvoorde. In de stad kan je ook terecht voor een interactief stadsspel, waar je de locaties uit de serie ontdekt.