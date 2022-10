Nieuwe burgemeester voor Steenokkerzeel: Loïc vervangt Kurt Ryon voor één dag en doet dat ten voordele van een jongerenproject

vilvoorde Scholen kampen anderhalve maand na start schooljaar nog steeds met lerarente­kor­ten: “Zo erg was het nog nooit”

Moet het nog gezegd? Het is moeilijk om alle personeelsplekken in het onderwijs ingevuld te krijgen. Zeker in en rond grote steden heerst er schaarste. Het gemeenschapsonderwijs deelde vanochtend nog cijfers van hun tekorten over heel Vlaanderen en Brussel. En niet alleen bij hen duikt het fenomeen op: “Dit maakte ik nog nooit mee in heel mijn carrière”, zegt koepeldirecteur bij KOV Johan Van Engelant. In Evere is het net zozeer een probleem: “We moeten creatief zijn om les te kunnen geven aan iedereen”

11 oktober