Niet nu maandag maar pas op 1 februari wordt straatverlichting gedoofd: oorzaak vertraging ligt bij Fluvius

Zaventem Aantal vluchten Brussels Airport nadert stilaan weer niveau van voor corona, aantal klachten ligt nog pak lager

De Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft dinsdag haar jaarverslag bekendgemaakt. In 2022 telde Brussels Airport 178.929 vluchten. Een pak meer dan in de twee voorgaande coronajaren, maar wel nog beduidend lager dan in 2019. Het aantal klachten van buurtbewoners bleef met gemiddeld 77 per dag dan weer opvallend laag in vergelijking met de pre-coronaperiode. Hoe komt dat?

10 januari