Nick (34) geeft luchthavenjob op om voltijds in zijn ‘achtertuin’ voor Paradise City te werken: “Het festival is mijn baby”

Parking Peutie alweer (tijdelijke) doorn in het oog van Vilvoorde

Dat de parkings in Peutie langs de E19 er niet fris bijliggen is een understatement. “De aannemer die de vuilbakken daar op regelmatige basis ledigt, is failliet.” Het gevolg is dat er zich drie weken lang afval opstapelde.

24 juni