Neef (35) en twee medeplichtigen takelen koppel zwaar toe voor geld, voertuigen en vuurwapens

KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL/ZEMST Vijftien bestuur­ders onder invloed

In de politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijftien personen betrapt op rijden onder invloed. In totaal werden 619 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder vluchtte weg, eerst met de auto, nadien te voet. De man kon door een politieploeg gearresteerd worden in een tuin. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld door de agenten en het voertuig werd in beslag genomen.

17 oktober