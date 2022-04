Na positievere resultaten stapt politiezone KASTZE weer af van dagelijkse alcoholcontroles

Vlaams-Brabant Van trampoli­nes in Brussel tot een waterpret­park in Landen: 7 leuke binnenacti­vi­tei­ten in Vlaams-Bra­bant en Brussel voor een regenachti­ge paasvakan­tie

De paasvakantie is in volle gang, maar het weer zit niet echt mee. Wat doe je dan een hele dag met de kinderen? Onze redactie ging op zoek naar 7 leuke adresjes met een dak in Vlaams-Brabant en Brussel, want ook binnen kan je je amuseren. Van lasershooten in Leuven of Peutie tot ravotten in een binnenspeeltuin in Itterbeek of Diest: ontdek hier onze tips om de regen even te vergeten.

5 april